Бишкек, 16 февраля, 2022, 18:02 — ИА Регнум. Первый вице-премьер-министр Киргизии Арзыбек Кожошев и министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов договорились о возобновлении с 21 февраля железнодорожных пассажирских перевозок из Киргизии в Россию транзитом через Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба киргизского правительства.

Kjd.kg «Киргизская железная дорога»

При этом все пассажиры обязаны будут иметь документы о прохождении ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее 72 часов до пересечения границы Казахстана.

В качестве альтернативы все граждане, едущие на поезде из Киргизии в Россию или по обратному маршруту, могут предъявить на границе с Казахстаном сертификат о вакцинации с использованием приложения «Путешествую без COVID-19».