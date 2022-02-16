Всеволожск, Ленинградская область, 16 февраля, 2022, 18:05 — ИА Регнум. В ходе проверок Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора зафиксировало нарушения в эксплуатации полигона по захоронению бытовых отходов «Северная Самарка» в Ленобласти. Об этом 16 февраля сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Rpn.gov.ru Полигон «Северная Самарка»

Местные жители сообщали о сбрасывании отходов на территорию полигона, который официально уже прекратил принимать мусор. Проверки Росприроднадзора подтвердили факт продолжения использования полигона предприятием ЗАО «Промотходы». Эта компания должна рекультивировать полигон, а не свозить туда новые тонны мусора.

Также специалисты ведомства установили, что на территории полигона осуществляется захоронение отходов, которые содержат полезные фракции, а потому запрещены к такому способу утилизации. Среди них шины автомобилей и оргтехника.

Проверка проб, взятых на полигоне, подтвердила исчерпание мощности объекта. Такой результат позволит Росприроднадзору составить протоколы об административном правонарушении для дальнейшей передачи на рассмотрение в судебном порядке.

Ранее арбитражный суд уже постановил необходимость рекультивации полигона. Однако сейчас природоохранное ведомство инициировало установление фактического объема мусора, подлежащего рекультивации, так как подтвержден факт сброса отходов на территорию «закрытого» полигона.