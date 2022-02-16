Москва, , 17:57 — REGNUM В России почти три четверти новых случаев заражения коронавирусом приходится на штамм «Омикрон». Об этом сообщила 15 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Омикрон» сегодня составляет 72,5% среди всех секвенированных и выявляемых вариантов возбудителя», — сказала она на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Глава Роспотребнадзора добавила, что данный вариант вируса выявлен уже в 85 российских регионах.

Напомним, ранее Анна Попова сообщила, что темпы распространения коронавируса в России снижаются уже вторую неделю подряд.

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