Москва, , 20:46 — REGNUM Бегство украинских олигархов — часть договорённостей с Зеленским и Западом. Об этом 16 февраля заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Пинчук с женой в объятиях Билла Клинтона Globalresearch.ca

«Видимо, Ахметов с Пинчуком вынуждены играть в «договорняк» как с Зеленским, так и с Западом, чтобы просто сохранить своё состояние», — заявил эксперт.

Именно этим объясняется «бегство» олигархов из Украины при всеобщей уверенности в том, что никакого «вторжения» России в Украину в реальности не будет, пояснил политолог.

Напомним, что в преддверии даты, указанной в западных СМИ как день начала российского вторжения на Украину, страну покинуло множество местных олигархов, в т.ч. Виктор Пинчук и Ринат Ахметов.