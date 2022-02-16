Санкт-Петербург, , 17:51 — REGNUM Кировский районный суд Санкт-Петербурга 16 февраля избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Игоря М., обвиняемого в совершении изнасилования. По данным следствия, жертвой стала дочь предполагаемого насильника.

Жертва изнасилования LMAP

«Процесс проходил в закрытом режиме», — отметили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Мужчина арестован на время следствия по 13 апреля 2022 года.

По данным агентства «Оперативное прикрытие», с заявлением об изнасиловании 18-летней девушки, инвалида 1-й группы, с задержкой умственного развития, в полицию 14 февраля обратилась 37-летняя мать пострадавшей. Она указала на 54-летнего бывшего мужа, отца девушки. По утверждению женщины, изнасилование произошло, когда дочь гостила у отца на новогодних праздниках.

О преступлении стало известно, когда у пострадавшей обнаружилась беременность, срок составляет 6−7 недель.