Нижний Новгород, , 17:51 — REGNUM Власти Нижнего Новгорода планируют, что в 2022 году бюджет города удастся пополнить на 115 млн рублей за счёт поступления денег от продажи рекламных мест. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии городской думы по развитию города.

Нижний Новгород (сс) Юрий Лебедев

По словам директора «Городского центра градостроительства и архитектуры» Дмитрия Ярикова, для увеличения доходов казны столицы Приволжья необходимы инвентаризация мест и корректировка схемы размещения рекламных конструкций.

«Перечень рекламных конструкций включает 3891 единицу шестнадцати различных типов — от брандмауэрных панно до рекламных конструкций, совмещенных с автобусными остановками и пунктами велопроката. По результатам ревизии и соответствующего анализа востребованности конструкций мы предлагаем исключить из схемы размещения 1002 локации», — подчеркнул он.

Читайте также: Дефицит бюджета Нижнего Новгорода вырастет до 1,9 млрд рублей