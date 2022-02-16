Приштина, Сербия, 16 февраля, 2022, 19:54 — ИА Регнум. Смысл диалога Сербии и Косово во взаимном признании. Об этом заявил посол Германии в сепаратистском Косово Йорн Роде 16 февраля.

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По словам немецкого дипломата, «немыслимо, чтобы Косово и Сербия вошли в Евросоюз, не признав при этом друг друга».

Роде также отметил, что международное сообщество ожидает предложения Приштины по создании Сообщества сербских муниципалитетов, так как «плохо было бы сказать «нет» по этому поводу».

Посол Германии добавил, что ему лично хотелось бы, чтобы соглашение между Белградом и Приштиной было достигнуто «уже сегодня», но об этом все-таки решение принимают сами стороны в диалоге.

«Евросоюз является посредником в диалоге. Если вы спрашиваете мое личное мнение, я хотел бы, чтобы договоренность была достигнута уже сегодня, это лучше, чем завтра. Также я хотел бы, чтобы для Косово была одобрена либерализация визового режима. Об этом мы уже долго говорим, но это не от нас зависит. Правительство Косово и Сербии должны договориться, и мы пытаемся сдвинуть процесс вперед, потому что только в этом случае открывается путь для интеграции в ЕС и евроатлантические структуры», — процитировало издание «Косово онлайн» слова Роде.

Напомним, что южный сербский край Косово и Метохия в одностороннем порядке провозгласил независимость от Сербии 17 февраля 2008 года. С 2012 года при посредничестве ЕС ведутся переговоры о «нормализации отношений» между Белградом и Приштиной. Белград выступает за компромиссное решение по Косово, в то время как Приштина настаивает на признании факта сецессии и «взаимном признании».