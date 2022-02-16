16 февраля 2022 | Время чтения 4 мин

Александр Комаров, , 19:13 — REGNUM В Екатеринбурге одной из обсуждаемых сейчас тем является избиение подростками-мигрантами местного педагога и её 20-летней дочери. Вечером 11 февраля девушка ехала в автобусе домой, и в этот момент к ней стали приставать неизвестные. Пассажирка позвонила своей матери — известному на Урале педагогу Надежде Глазовой — попросила встретить. Мать поспешила на остановку автобуса, и там произошло избиение.

Адриан Янс ван Остаде. «Драка» Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам женщины, её дочь держали трое. Один повалил на землю, остальные начали избивать. На крики матери девушки отреагировали моментально — набросились на неё. В результате с травмами педагог попала в больницу.

В УМВД по Екатеринбургу журналистам заявили, что по факту причинения вреда здоровью средней тяжести возбуждено уголовное дело. Правда, задержанным оказался лишь один из нападавших — 17-летний подросток. Остальные якобы не при делах. Как бы их ещё и пострадавшими не сделали при таком раскладе.

Тем временем 16 февраля на ситуацию отреагировал свердловский губернатор Евгений Куйвашев. И из его слов следовало, что эта группировка уже давно кошмарит район Сортировочный.

Евгений Куйвашев Пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии РФ

«Постоянно пристают к девушкам, воруют телефоны, их знает полиция. Что это за южане такие? Они из Краснодарского края приехали или это всё-таки из какой-то страны, где им можно так с женщинами обращаться?» — написал глава региона в соцсетях.

Чиновник также добавил, что ждёт сообщений от тех граждан, которые пострадали от данной группировки. «Я разберусь», — пообещал губернатор.

Также на ситуацию отреагировал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он потребовал найти всех участников избиения женщины и её дочери и ходатайствовать в суде об их заключении под стражу.

Александр Бастрыкин Официальное интернет-представительство президента России

Тему активно обсуждают не только на Урале. Комментарии порой очень резкие, на грани уголовщины. Да, если кто не знает или забыл, за возбуждение ненависти и вражды можно отправиться в колонию на целых шесть лет. Статью 282 УК РФ никто не отменял. Впрочем, некоторые комментарии можно привести без цензуры.

Некая Ермина недоумевает по поводу того, что разбираться с мигрантским хулиганьём вынужден губернатор, а не полицейские. По её словам, она два раза вызывала полицию, и оба раза к ней не приехали.

«Издайте лучше закон, чтобы швали этой у нас в городе не было. Вот, чтобы стать гражданином США, нужно сколько-то лет прожить, проработать, санитарно их там проверяют, а потом экзамен, где ты на хорошем английском объясняешь, чем можешь быть полезен стране, что ты лоялен. А у нас как помойка, езжай — не хочу. И гражданство все берите. Как так можно свою страну опускать?!» — возмущается Ермина.

«Держат в страхе весь район довольно продолжительное время, все обо всем знают и мер не предпринимают?! Просто кошмар!!! Как долго ещё будете закрывать глаза на подобные выходки?!» — негодующе спрашивает интернет-пользователь Cherry Barry.

«Пытаешься быть толерантным, дружелюбным, «все люди — братья», а тут такое…» — разочарованно пишет Максим Е.

«Презрение и позор нашей власти!» — высказалась Анна И.

Также форумчане возмущены тем, что за жертв подростковой группировки никто не заступился. «А представьте лица и опущенные вниз глаза всех тех, кто проходил рядом по улице и делал вид, что это не их дело? :) Представили?» — спрашивает Антон Ч.

«И пассажиры в автобусе. Я могу поверить, что на улице можно не сразу понять, что происходит, особенно в темное время суток. Но как можно игнорировать приставания к девушке в автобусе — для меня загадка. Интересно, как им живется после такого», — ответила ему Надежда Т.

Также многие предлагают депортировать иностранных мигрантов. Впрочем, полагаю, что с этим вопросом ответственные лица уже запоздали. Многие гости из прежних братских союзных республик, приехавшие на Урал в нулевых годах, уже перевезли сюда свои семьи, укоренились и даже получили гражданство РФ.

Не удивлюсь, если окажется, что и у этих юных мигрантов-хулиганов тоже есть российские паспорта и сами по себе они вполне коренные граждане России. Здесь родились, учатся в российской школе, а страну исхода их предков и в глаза не видели. Таких случаев мало? Отнюдь. Но в любом случае хотелось бы, чтобы соответствующие органы реально работали, а не создавали видимость работы. Чтобы различные молодчики не бесчинствовали на улицах российских городов, а население чувствовало себя в безопасности.