София, , 17:40 — REGNUM Правительство Болгарии одобрило предложение министерства юстиции страны о внесении новых поправок к болгарскому Уголовному кодексу, предусматривающих ужесточение наказания за преступления в компьютерной сфере. Об этом 16 февраля пишет софийская газета «24 часа».

Киберпреступность geralt

Согласно официальной информации, изменения гарантируют увеличение сроков тюремного заключения для лиц, признанных виновными в кибератаках и блокировании работы государственных информационных сетей.

Кроме того, болгарские власти намерены усилить борьбу с правонарушениями в области авторского права и укрепить защиту баз данных крупных промышленных предприятий страны.

Как ожидается, в случае принятия соответствующих поправок Народным собранием (парламентом) Болгарии, документ вступит в силу в апреле нынешнего года.

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