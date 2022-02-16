Москва, 16 февраля, 2022, 19:40 — ИА Регнум. Нужно вводить визовый режим со странами Средней Азии и Закавказья, а также ужесточить наказание за поощрение нелегальной миграции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM16 февраля заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Проблемы миграции

«Нужно ввести визовый режим со странами Средней Азии и Закавказья. Может быть, не классические визы, но своего рода предварительное разрешение на въезд», — заявил эксперт.

России свободное передвижение с этими странами ни к чему, так как русские туда практически не ездят, подчеркнул политолог.

Пока ситуация нормализуется, нужны тотальные и массовые проверки мигрантов правоохранительными органами и высылка всех нелегалов без амнистии, уверен Александров.

«Нужно ужесточение наказания за поощрение нелегальной миграции, нужно прекратить всякие «амнистии» выдворенных мигрантов, нужны кол-центры и интернет-порталы, куда каждый сознательный гражданин может позвонить и сообщить о нарушениях со стороны мигрантов, причем такие звонки должны записываться и исполнение по ним проверяться» — заключил эксперт.

Напомним, что в Екатеринбурге мигранты-подростки избили двух русских женщин: 48-летнюю педагога и ее дочь 20 лет.