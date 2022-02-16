Москва, , 17:38 — REGNUM Депутатам Госдумы предлагают разработать законопроект, ограничивающий предельные торговые наценки на социально значимые продукты питания. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля, это следует из материалов к парламентским слушаниям о госрегулировании ценообразования на продовольственном рынке.

В магазине Дарья Антонова © ИА REGNUM

Кроме того, среди рекомендаций правительству РФ и профильным — проработать вопрос перевода торговых сетей на долгосрочные контракты с сельхозпроизводителями на поставку овощной продукции по фиксированной цене, а также разработать порядок, позволяющий производителям продовольственных товаров, поставляющим продукцию в оптовую и розничную торговую сеть, указывать на упаковке отпускную цену.

Участники слушаний уверены в том, что отрегулированы должны быть отношения по всей цепочке — от производителя сельскохозяйственной продукции и предприятий пищевой промышленности до оптовой торговли и розницы.

Одновременно должен быть упрощен доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей на розничный рынок. Доминирующее положение торговых сетей дает возможность извлечения сверхприбыли, диктовать условия сотрудничества поставщикам продуктов питания. При этом сельскохозяйственные товаропроизводители и предприятия пищевой промышленности, в отсутствие иных путей сбыта произведенной продукции, вынуждены принимать зачастую невыгодные для себя условия.

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Особенно остро эта проблема стоит для представителей малого и среднего бизнеса. Вместе с тем, в руках крестьянских и фермерских хозяйств сегодня находится более 26% посевных площадей и 13% дойного стада, они стабильно наращивают объемы производства сельскохозяйственной продукции, отмечается в материалах к слушаниям. В связи с этим все более актуальной становится задача расширения возможностей малых форм хозяйствования реализовывать свою продукцию. Должна быть существенно увеличена государственная поддержка развития агропромышленного комплекса Российской Федерации, указали эксперты.

«Полагаю, что правительству РФ сейчас необходимо проработать ряд конкретных мер, в том числе по таможенно-тарифной политике в части экспортно-импортных пошлин, по регулированию торговых наценок по всей цепочке прохождения продукции, по разработке программы поддержки малоимущих граждан, возможно через дополнительные социальные выплаты, по точечной поддержке конкретных подотраслей сельского хозяйства. Ну и конечно, качественно провести предстоящие весенне-полевые работы, от чего во многом будет зависит наш продовольственный рынок, минимум на ближайший год, и безопасность страны в целом», — перечислила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия»).

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