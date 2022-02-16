Вашингтон, , 20:15 — REGNUM Американский актёр Алек Болдуин оказался в центре судебного разбирательства. Информацией об этом поделилось издание «Афиша Daily» 16 февраля.

Алек Болдуин Gage Skidmore

Семья погибшего оператора Галины Хатчинс подала в суд на актёра, случайно убившего её во время съёмочного процесса фильма «Ржавчина» в 2021 году. Вместе с Болдуином ответчиками по делу проходит часть съёмочной группы.

Напомним, что 21 октября 2021 года Алек Болдуин во время съёмок кинокартины «Ржавчина» убил выстрелом оператора Галину Хатчинс. По словам самого актёра, он не знал, что в оружии находись боевые патроны.

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