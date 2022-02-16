Москва, , 17:37 — REGNUM Темпы распространения коронавируса в России снижаются вторую неделю подряд. Об этом 15 февраля сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«Пятую неделю продолжается подъём заболеваемости, эпидемическая ситуация остаётся напряженной, но необходимо отметить, что если на третьей-четвёртой неделе текущего года еженедельный прирост составлял 100%, то уже вторую неделю подряд мы видим замедление темпов роста», — сказала она.

По словам Поповой, за последнюю неделю рост числа инфицированных в стране составил 18,5%.

Глава Роспотребнадзора отметила снижение числа регионов, в которых наблюдается снижение заболеваемости.

«Если на предыдущей неделе это был всего один субъект Федерации — город Москва, то на прошедшей неделе это уже десять субъектов», — сказала она.

Напомним, ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что число госпитализированных пациентов с коронавирусом в России за неделю увеличилось на 11%.

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