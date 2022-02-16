Милан, Италия, 16 февраля, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Сегодня, 16 февраля, в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» «Интер» в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 встретится с «Ливерпулем». Игра начнется в 23:00 по московскому времени.

Liverpoolfc.com Игроки «Ливерпуля»

Ранее сообщалось, что «нерадзурри» в этом матче не смогут помочь Николо Барелла, Робин Госенс и Хоакин Корреа.

На матч назначена польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марчиняком. Ассистенты главного судьи — Павел Сокольницки и Томаш Листкевич.

По итогам группового этапа «Интер», одержав три победы и набрав десять очков, занял третье место в турнирной таблице группы D. «Ливерпуль» вышел в плей-офф со 100%-ным результатом.

В последний раз «Интер» и «Ливерпуль» играли между собой 11 марта 2008 года в матче 1/8 финала самого престижного еврокубка. Единственный мяч на 63-й минуте забил испанский форвард Фернандо Торрес.