София, , 17:36 — REGNUM Администрация столицы Болгарии разрешила проведение 19 февраля массовой акции местных пожарных, требующих от правительства повышения заработной платы и дополнительных социальных гарантий. Об этом 16 февраля сообщает БТВ.

Пожарные ГУ МЧС РФ по Саратовской области

Согласно официальной информации, софийская мэрия приняла к рассмотрению план соответствующего мероприятия и не нашла в нем нарушений правил общественного волеизъявления. «За соблюдением порядка будут следить спецподразделения жандармерии», — отмечено в заявлении городского совета.

Напомним, 19 февраля сотни пожарных и полицейских намерены собраться у здания правительства Болгарии и корпуса министерства финансов для того, чтобы выразить недовольство низким уровнем соцобеспечения спасательной и патрульной службы, а также оптимизацией структур МВД страны.

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