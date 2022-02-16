София, 16 февраля, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Администрация столицы Болгарии разрешила проведение 19 февраля массовой акции местных пожарных, требующих от правительства повышения заработной платы и дополнительных социальных гарантий. Об этом 16 февраля сообщает БТВ.

ГУ МЧС РФ по Саратовской области Пожарные

Согласно официальной информации, софийская мэрия приняла к рассмотрению план соответствующего мероприятия и не нашла в нем нарушений правил общественного волеизъявления. «За соблюдением порядка будут следить спецподразделения жандармерии», — отмечено в заявлении городского совета.

Напомним, 19 февраля сотни пожарных и полицейских намерены собраться у здания правительства Болгарии и корпуса министерства финансов для того, чтобы выразить недовольство низким уровнем соцобеспечения спасательной и патрульной службы, а также оптимизацией структур МВД страны.