Оттава, , 18:05 — REGNUM Инфляция в Канаде в январе ускорилась до 5,1% в годовом выражении, что стало самым высоким показателем с сентября 1991 года, сообщает 16 февраля Reuters со ссылкой на статистическое управление страны.

Завод Иван Шилов © ИА REGNUM

Рост инфляции оказался выше ожиданий ранее опрошенных агентством аналитиков, которые предсказывали, что в январе годовой показатель останется на уровне 4,8%.

При этом январь стал десятым месяцем, когда базовая инфляция превысила целевой диапазон Банка Канады в 1−3%. В связи с этим управляющий Центрального банка Тифф Маклем заявил, что для борьбы с инфляцией необходимо повышать процентные ставки.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее американское издание Politico заявило, что власти США больше обеспокоены не пандемией, а ростом инфляции.

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