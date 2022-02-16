Челябинск, 16 февраля, 2022, 17:42 — ИА Регнум. В селе Травники (Челябинская область) 14 февраля были обнаружены боеприпасы. Находку обследовали сотрудники группы разминирования ОМОН «Атом» Росгвардии, сообщили 16 февраля в пресс-службе регионального управления ведомства.

Пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области Патроны и тротиловая шашка

Прибыв на место, специалисты установили, что на крыше гаража находится свёрток с десятью патронами к пистолету Макарова и 200-граммовой тротиловой шашкой, не представляющей опасности.

Проверкой установлено: эти предметы принадлежали бывшему сторожу гаража, который два года назад умер. Причём, как выяснилось, он не являлся владельцем оружия, документов на хранение, ношение или приобретение оружия ему не выдавалось.