Зинсхайм, Германия, , 17:27 — REGNUM 18-летний французский нападающий и воспитанник «Сошо» Давид Моква Нтусу летом 2022 года станет игроком немецкого «Хоффенхайма». Футболист пополнит состав клуба из Зинсхайма на правах свободного агента.

Игроки «Хоффенхайм» Achtzehn99.de

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте, Давид Моква подписал с «Хоффенхаймом» трехлетний контракт до конца сезона 2024/25. Моква на данный момент выступает за молодежную сборную Франции U19 и является лучшим бомбардиром текущего состава.

После 22-х сыгранных туров «Хоффенхайм», одержав десять побед и набрав 34 очка, занимает пятую позицию в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, дающей право участия в групповом этапе Лиги Европы УЕФА.