Зинсхайм, Германия, 16 февраля 2022, 17:27 — REGNUM 18-летний французский нападающий и воспитанник «Сошо» Давид Моква Нтусу летом 2022 года станет игроком немецкого «Хоффенхайма». Футболист пополнит состав клуба из Зинсхайма на правах свободного агента.
Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте, Давид Моква подписал с «Хоффенхаймом» трехлетний контракт до конца сезона 2024/25. Моква на данный момент выступает за молодежную сборную Франции U19 и является лучшим бомбардиром текущего состава.
После 22-х сыгранных туров «Хоффенхайм», одержав десять побед и набрав 34 очка, занимает пятую позицию в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, дающей право участия в групповом этапе Лиги Европы УЕФА.