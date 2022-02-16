Москва, 16 февраля, 2022, 20:14 — ИА Регнум. Стример Бустер (Вячеслав Леонтьев) сделал анонс совместной песни с рэпером Егором Крида (Егор Булаткин). Соответствующая информация появилась в историях на странице Бустера в Instagram.

Скриншот YouTube Бустер

По словам стримера, премьера композиции состоится 25 февраля 2022 года. Также Бустер призвал поклонников снимать ролики в TikTok под отрывок будущего трека.

Ранее Бустер и Егор Крид уже сотрудничали вместе. Так, у стримера и музыканта есть совместный трек под названием «Самый Худший Трек».