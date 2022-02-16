Рыбинск, Ярославская область, 16 февраля 2022, 19:04 — REGNUM Исполняющий обязанности главы Рыбинска Ярославской области Алексей Рябченков прокомментировал задержание подрядчика, занимавшегося строительством школы и очистных сооружений. Свой пост Алексей Рябченков опубликовал на личной странице во «ВКонтакте».
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 16 февраля сотрудники ФСБ задержали генерального директора ООО «Техмонтаж» Вячеслава Меньшикова. Его подозревают в хищении средств.
ИА REGNUM продолжает следить за развитием событий.
Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославской области задержан подрядчик строительства школы