Рыбинск, Ярославская область, , 19:04 — REGNUM Исполняющий обязанности главы Рыбинска Ярославской области Алексей Рябченков прокомментировал задержание подрядчика, занимавшегося строительством школы и очистных сооружений. Свой пост Алексей Рябченков опубликовал на личной странице во «ВКонтакте».

Алексей Рябченков на встрече с Михаилом Евраевым Rybinsk.ru

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 16 февраля сотрудники ФСБ задержали генерального директора ООО «Техмонтаж» Вячеслава Меньшикова. Его подозревают в хищении средств.

«Сегодня проводил совещание в школе на ул. Тракторной с подрядчиком, построившим здание. В школе проявляются все новые недостатки, которые компания «Техмонтаж» обязана устранить по гарантии. Во время совещания сотрудники ФСБ задержали руководителя ООО «Техмонтаж» по обвинению в хищении десятков миллионов рублей во время строительства. Ранее, при проведении следственных мероприятий, мы предоставили правоохранительным органам все документы по этому проекту», — написал чиновник.

ИА REGNUM продолжает следить за развитием событий.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославской области задержан подрядчик строительства школы