Вашингтон, , 17:59 — REGNUM Цены на импорт в США за январь установили новый максимум за последние 10 лет на фоне роста стоимости энергоносителей и кризиса цепи поставок, сообщает 16 февраля Reuters.

Производство Greenerideal.com

Рост цен предполагает, что высокая инфляция может сохраниться в течение некоторого времени.

В прошлом месяце цены на импорт выросли на 2%, что является самым большим ростом с апреля 2011 года. При этом в декабре было зафиксировано снижение на 0,4%, сообщило министерство труда.

Ранее опрошенные агентством Reuters экономисты прогнозировали, что цены на импорт вырастут на 1,3%.

Отметим, что отчет минтруда был опубликован на фоне сообщения о том, что в январе цены производителей выросли больше всего за последние восемь месяцев. Потребительские цены также уверенно выросли в прошлом месяце, а годовой уровень инфляции показал самый большой рост за последние 40 лет.