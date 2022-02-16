Москва, , 17:20 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла пакет законопроектов, направленных на создание правовых основ для комплексной реализации правительственных гарантий, данных Союзу европейских футбольных ассоциаций (UEFA), и обеспечение проведения в Российской Федерации финального матча Лиги чемпионов UEFA сезона 2021/22, передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

Определяются период, в ходе которого будет устанавливаться специальное регулирование (с 28 мая 2021 г. и по 31 декабря 2022 г.), а также субъекты организации и осуществления мероприятий финального матча.

Кроме того, устанавливаются особенности въезда в Российскую Федерацию, выезда из Российской Федерации, осуществления трудовой деятельности, обеспечения безопасности, транспортного обеспечения, защиты имущественных прав UEFA, размещения, распространения рекламы и осуществления торговой деятельности, использование символики финального матча, обеспечения добросовестной конкуренции в связи с осуществлением мероприятий финального матча, реализации входных билетов, регулирования радиочастотного спектра и государственного регулирования стоимости гостиничного обслуживания в связи с осуществлением мероприятий финального матча.

В правительстве РФ обратили внимание на то, что учтен положительный опыт законодательного регулирования чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года, а также указали на схожесть отношений по организации и проведению этих соревнований.

Еще один принятый в первом чтении законопроект предусматривает налоговые льготы в отношении Финального матча Лиги чемпионов UEFA сезона 2021/22 по аналогии с чемпионатом Европы по футболу UEFA 2020 года), продление налоговых льгот в отношении UEFA до 31 декабря 2022 г.

Третий законопроект предусматривает штрафы за незаконную реализацию входных билетов на финальный матч Лиги чемпионов UEFA сезона 2021/22.

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