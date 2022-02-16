Севастополь, 16 февраля 2022, 17:20 — REGNUM Уголовное дело по факту стрельбы на детской площадке возбуждено в Севастополе, сообщили 16 февраля в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю. Дело возбудили по ч. 2 ст. 213 УК РФ — «Хулиганство».
По предварительной версии следствия, ночью 1 января 17-летний севастополец, находясь на детской площадке во дворе дома по улице Тараса Шевченко, не менее десяти раз выстрелил из охолощенного автомата.
Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю Владимиром Терентьевым.