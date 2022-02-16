Севастополь, , 17:20 — REGNUM Уголовное дело по факту стрельбы на детской площадке возбуждено в Севастополе, сообщили 16 февраля в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю. Дело возбудили по ч. 2 ст. 213 УК РФ — «Хулиганство».

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По предварительной версии следствия, ночью 1 января 17-летний севастополец, находясь на детской площадке во дворе дома по улице Тараса Шевченко, не менее десяти раз выстрелил из охолощенного автомата.

«Выстрелы по звуковому сопровождению и визуальному эффекту имитировали выстрелы как из боевого оружия. После этого подросток разместил в социальных сетях видеоролик с записью своих противоправных действий», — говорится в сообщении СК.

Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю Владимиром Терентьевым.