Челябинск, , 17:41 — REGNUM О задержании партии контрафактного товара на сумму свыше четырёх с половиной миллионов рублей сообщили 16 февраля в пресс-службе Челябинской таможни.

Контрафакт Пресс-служба Челябинской таможни

Более трёх тысяч единиц контрафактных товаров было задержано сотрудниками мобильной группы Челябинской таможни совместно с сотрудниками регионального пограничного управления ФСБ РФ.

Контрафакт таможенники задержали в непосредственной близости от посёлка Бугристое (Троицкий район, Челябинская область): для досмотра они остановили фуру, перевозящую сборный груз из Казахстана.

Этот груз планировалось доставить в Екатеринбург. О содержимом грузовика рассказал заместитель начальника Челябинской таможни Станислав Васёв:

«В ходе таможенного досмотра инспекторы обнаружили товары с признаками подделки: сетевые адаптеры Samsung, беспроводные наушники и чехлы AirPods, носки с нанесёнными товарными знаками NIKE и Adidas в количестве более 3745 единиц».

Носки Пресс-служба Челябинской таможни

По данным правообладателей указанных торговых марок, продукция является контрафактной, при этом предотвращённый ущерб превысил четыре с половиной миллиона рублей.

Носки Пресс-служба Челябинской таможни

Задержанный товар изъяли сотрудники полиции. В настоящее время решается вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.

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