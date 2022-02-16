Челябинск, 16 февраля 2022, 17:41 — REGNUM О задержании партии контрафактного товара на сумму свыше четырёх с половиной миллионов рублей сообщили 16 февраля в пресс-службе Челябинской таможни.
Более трёх тысяч единиц контрафактных товаров было задержано сотрудниками мобильной группы Челябинской таможни совместно с сотрудниками регионального пограничного управления ФСБ РФ.
Контрафакт таможенники задержали в непосредственной близости от посёлка Бугристое (Троицкий район, Челябинская область): для досмотра они остановили фуру, перевозящую сборный груз из Казахстана.
Этот груз планировалось доставить в Екатеринбург. О содержимом грузовика рассказал заместитель начальника Челябинской таможни Станислав Васёв:
По данным правообладателей указанных торговых марок, продукция является контрафактной, при этом предотвращённый ущерб превысил четыре с половиной миллиона рублей.
Задержанный товар изъяли сотрудники полиции. В настоящее время решается вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.
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