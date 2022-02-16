Челябинск, 16 февраля, 2022, 17:41 — ИА Регнум. О задержании партии контрафактного товара на сумму свыше четырёх с половиной миллионов рублей сообщили 16 февраля в пресс-службе Челябинской таможни.

Пресс-служба Челябинской таможни Контрафакт

Более трёх тысяч единиц контрафактных товаров было задержано сотрудниками мобильной группы Челябинской таможни совместно с сотрудниками регионального пограничного управления ФСБ РФ.

Контрафакт таможенники задержали в непосредственной близости от посёлка Бугристое (Троицкий район, Челябинская область): для досмотра они остановили фуру, перевозящую сборный груз из Казахстана.

Этот груз планировалось доставить в Екатеринбург. О содержимом грузовика рассказал заместитель начальника Челябинской таможни Станислав Васёв:

«В ходе таможенного досмотра инспекторы обнаружили товары с признаками подделки: сетевые адаптеры Samsung, беспроводные наушники и чехлы AirPods, носки с нанесёнными товарными знаками NIKE и Adidas в количестве более 3745 единиц».

Пресс-служба Челябинской таможни Носки

По данным правообладателей указанных торговых марок, продукция является контрафактной, при этом предотвращённый ущерб превысил четыре с половиной миллиона рублей.

Пресс-служба Челябинской таможни Носки

Задержанный товар изъяли сотрудники полиции. В настоящее время решается вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.