Москва, 16 февраля, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Вопрос о рефинансировании «тела долга» Белоруссии перед «Евразийским фондом стабилизации и развития» может быть рассмотрен с учётом международных санкций, наложенных на официальный Минск. Об этом 16 февраля заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

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«Мы видим в условиях ограничений, которые коснулись нашего соседа, необходимость поддержки на рефинансирование тех долговых обязательств, которые есть у Белоруссии перед внешними кредиторами, в первую очередь, РФ. И мы здесь готовы рассматривать предложения белорусских наших коллег, партнеров по вопросам помощи рефинансирования долговых обязательств перед Россией. В каком формате это будет, часть ли это будет через Евразийский фонд или это будет внешгоскредиты — этот вопрос мы решим», — сказал глава Минфина России.

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«В этом году обязательства по основному долгу, по телу долга, перед РФ и перед Евразийским фондом — чуть ниже $1 млрд. И мы здесь работаем с нашими партнерами белорусскими о том, чтобы оказать содействие для рефинансирования этих долговых обязательств через наши кредитные взаимодействия с нашим соседом партнером, речь идет о текущем годе», — цитирует ТАСС заявление Силуанова.

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Напомним, санкции к официальному Минску страны Запада и их партнёры, а также МВФ и другие международные организации усилили после президентской кампании 2020 года, по итогам которой Александр Лукашенко объявил себя президентом Белоруссии. Запад считает президентские выборы в Белоруссии сфальсифицированными, а жестокое подавление протестных манифестаций и гражданской активности — неприемлемым нарушением международных обязательств официального Минска. Основным кредитором Белоруссии является Россия.