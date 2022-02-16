Архангельск, 16 февраля, 2022, 17:18 — ИА Регнум. В Архангельской области произошло ДТП, в результате которого погибли три человека.

40.mchs.gov.ru ДТП

Как сообщили корреспонденту та в пресс-службе регионального УМВД, авария произошла 16 февраля около 14:10 на 1139 километре автодороги М-8 в районе деревни Новинки.

По предварительном данным, водитель автомобиля Daewoo, двигаясь в сторону Москвы, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем DAF. В аварии погибли три человека, находившиеся в легковом автомобиле.

Сейчас работа на месте происшествия продолжается. Обстоятельства ДТП установят сотрудники ГИБДД и следователи.

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