16 февраля 2022 | Время чтения 5 мин

Что могут сделать США сейчас, в условиях роста цен на энергоносители? Есть несколько шагов, которые позволят США реализовать собственную формулу успеха, и Россия — часть этого плана, пишет в газете The Hill Джеффри Купфер, бывший исполняющий обязанности заместителя министра энергетики в правительстве Джорджа Буша-мл, профессор политики в колледже Хайнца Университета Карнеги-Меллона.

Климент Александров, , 19:19 — REGNUM Четырнадцать лет назад, будучи главой делегации США во времена заоблачных цен на энергоносители, я встретился с министром нефти одной из стран Ближнего Востока, пытаясь убедить его страну увеличить добычу. Я отчетливо помню, как он выслушал мое выступление, сделал паузу на несколько секунд, а затем посмотрел мне прямо в глаза и сказал: «Я вас слышу, но что делает ваша страна, чтобы помочь ситуации?» В условиях роста цен на энергоносители в США и того, что официальные лица США изо всех сил пытаются наладить поставки газа в Европу «в случае нападения России на Украину», этот вопрос сегодня столь же актуален. К сожалению, ответ таков: делается не так уж много.

Россия и США Иван Шилов © ИА REGNUM

Дмитрий Песков Официальное интернет-представительство президента России

Как бы вы ни относились к природному газу (и нефти), реальность такова, что он является важнейшим компонентом нашей энергетической системы и останется таковым на долгие годы. Управление энергетической информации (EIA) прогнозирует, что потребление природного газа в США останется примерно неизменным в 2022 и 2023 годах. В долгосрочной перспективе аналитики ожидают, что спрос останется высоким. Один из руководителей отрасли недавно сделал прогноз, что спрос на природный газ в Северной Америке увеличится на 25 процентов к 2030 году.

Во всем мире история одна и та же. В отчете за 2021 год McKinsey & Company предсказала, что спрос на газ будет расти почти на один процент в год до 2035 года. По оценкам EIA, к 2050 году мировое потребление природного газа увеличится более чем на 40 процентов.

Природный газ Ratfink1973

Тут действуют основные правила экономики. Поскольку спрос продолжает расти, политика, ограничивающая предложение, просто приведет к росту цен, что нанесет ущерб потребителям и бизнесу. Цифры ясно показывают это. Индекс потребительских цен вырос на ошеломляющие 7,5 процента в прошлом году — самый высокий 12-месячный прирост за 40 лет — и огромной его составляющей стали цены на энергоносители, которые выросли на 27 процентов. EIA только что сообщило, что спотовая цена на природный газ в Новой Англии в январе 2022 года была самой высокой среднемесячной с февраля 2014 года и что цены на электроэнергию продолжат расти этой зимой.

Цены на сырую нефть недавно выросли более чем на 90 долларов за баррель, а цены на нефть по всей стране сейчас составляют в среднем 3,44 доллара, что почти на 1 доллар больше, чем в это время в прошлом году. А в Европе, даже без какого-либо российского вторжения и последовавших за ним санкций, цены на газ выросли на 30 процентов в начале 2022 года.

Учитывая все эти предсказуемые результаты, можно было бы подумать, что администрация президента США Джо Байдена будет проводить политику, которая поможет исправить ситуацию. Можно было бы подумать, что они будут поощрять развитие необходимой инфраструктуры, ускорять выдачу разрешений, пытаться устранить узкие места.

Джо Байден (сс) jlhervàs

На деле же мы увидели совсем другое. Отмена трубопровода Keystone в день инаугурации просто задала тон; другие проекты столкнулись с аналогичными проблемами. Например, проект конституции был отменен в 2020 году после восьми лет судебных споров. Проект American Midstream (расширение Magnolia), который должен был вывести сланцевый газ Marcellus и Utica на растущие рынки Юго-Востока, приостановлен с 2016 года. Трубопровод Атлантического побережья был заброшен через шесть лет из-за чрезмерной бюрократии. Трубопровод Маунтин-Вэлли, который должен был обеспечить необходимой энергией Восточное побережье, столкнулся с лавиной неудач, включая судебные иски, поданные совсем недавно, в прошлом месяце. И этот список можно продолжать.

Строительство трубопровода Keystone shannonpatrick17

Помимо трубопроводов, нам необходимо продолжать поддерживать экспорт сжиженного природного газа (СПГ). В прошлом году экспорт СПГ в США достиг рекордно высокого уровня, и ожидается, что он вырастет еще больше. Вот почему такие проекты, как Train 6 на экспортном терминале СПГ Sabine Pass компании Cheniere Energy Inc., терминал Рио-Гранде следующего десятилетия и перевал Калькасье компании Venture Global, имеют столь важное значение. Они поддерживают рабочие места и экономический рост здесь, у себя дома, и обеспечивают повышенную энергетическую безопасность и климатические преимущества во всем мире.

Даже Европейская комиссия только что признала этот факт, заявив, что природный газ можно считать «зеленой энергией» и классифицировать как «устойчивые инвестиции». Это согласуется с результатами отраслевого исследования, согласно которым в таких странах, как Германия, Китай и Индия, СПГ помогает снизить выбросы парниковых газов на целых 50 процентов.

Даже когда мы реализуем политику, которая прокладывает путь к более низкоуглеродному энергетическому будущему, нам необходимо признать реальность и неизбежные результаты наших действий. Мы не можем отрицать важнейшую роль природного газа и нефти в нашей экономике. Мы не можем игнорировать законы спроса и предложения. Мы не можем отмахнуться от драматического воздействия, которое эта политика оказывает на домашние хозяйства и предприятия.

И поэтому ответ на вполне законный вопрос, который я получил 14 лет назад, о том, что Вашингтону делать в этой ситуации, — прост: снизить цены на энергоносители внутри страны, продвигая, а не блокируя инфраструктуру и производство США; удовлетворить растущий мировой спрос на СПГ и ослабить влияние президента России Владимира Путина на Европу, разрешив и построив терминалы для доставки надежных американских поставок на рынок; и, наконец, поддержите природный газ в качестве топлива, чтобы помочь миру победить в борьбе с изменением климата. Эти шаги являются формулой победы для Америки и всего остального мира.