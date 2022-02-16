Москва, , 17:15 — REGNUM Дети школьного возраста являются единственной категорией, внутри которой не отмечается рост заболеваемости COVID-19. Об этом 16 февраля заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

«По возрастной структуре — у нас растут цифры во всех возрастных структурах за исключением школьников. И этот эпидемиологический процесс мы проходим, не отправляя детей на дистанционное обучение», — сказала Попова.

При этом максимальный рост заболеваемости новой инфекцией отмечается в возрастной группе лиц старше 65 лет.

«Нам не удалось уберечь их от встречи с коронавирусом. Это создает дополнительную нагрузку на коечный фонд», — отметила глава надзорного органа.

Читайте ранее в этом сюжете: Снижение заболеваемости COVID-19 отмечено в 10 регионах России