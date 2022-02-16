Вашингтон, 16 февраля, 2022, 17:19 — ИА Регнум. Американский рэп-исполнитель DaBaby (Джонатан Линдейл Кирк) сделал пожертвование для бездомного в Лос-Анджелесе (США). Соответствующую информацию 16 февраля опубликовало издание XXL.

Скриншот YouTube DaBaby

Известно, что во время прогулки по городу к музыканту подошёл бездомный и попросил денег. В ответ DaBaby приобрёл у мужчины портативные радиочасы за $100, а позже поделился этой новостью с поклонниками в соцсетях.

Ранее DaBaby подрался с братом бывшей девушки DaniLeigh (Даниэлла Кьюриэл). Инцидент произошёл на территории боулинг-клуба.