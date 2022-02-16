Минск, , 17:14 — REGNUM МИД Белоруссии постоянно, но безуспешно поднимает вопрос восстановления полноценного автомобильного сообщения с Россией, так как «наши коллеги ссылаются на сложную эпидемическую обстановку — у них и у нас». Об этом 16 февраля на пресс-конференции в Минске заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

Владимир Макей Mfa.gov.by

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«К сожалению, пока этот вопрос не движется, — сказал министр. — Мы считаем, что этот вопрос уже давно мог бы быть решён».

Напомним, правительство России ввело ограничения на въезд после того, как Александр Лукашенко отказался признавать опасность коронавирусной инфекции, назвал её «коронапсихозом», стал критиковать российское руководство за борьбу с распространением пандемии и демонстративно провёл ряд массовых мероприятий. После этого в Белоруссии был введён «налог на выездных» — всех, кто покидает Белоруссию на автомобильном транспорте.

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