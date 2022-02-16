Москва, , 17:12 — REGNUM Число госпитализированных пациентов с коронавирусом в России за неделю увеличилось на 11%. Об этом сообщил 15 февраля министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Сегодня лечение в больницах получают 194 тысячи человек, рост составил 11%, коечный фонд достаточен», — сказал он на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Глава Минздрава добавил, что общее число пациентов с коронавирусом, находящихся под наблюдением медиков, в настоящее время в два раза больше, чем было минувшей осенью.

«Это беспрецедентно высокая нагрузка на все амбулаторно-поликлиническое звено и на систему в целом», — отметил он.

Напомним, ранее Михаил Мурашко назвал стабильной ситуацию с обеспечением лекарственными препаратами от коронавируса в России.

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