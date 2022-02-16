Вашингтон, 16 февраля, 2022, 17:20 — ИА Регнум. Два американских сенатора готовятся представить закон о безопасности детей в интернете, который обяжет социальные сети помогать родителям защищать детей в онлайн пространстве, сообщает 16 февраля Reuters.

(сс) natureaddict Онлайн

Законопроект, соавторами которого являются сенатор Ричард Блюменталь, демократ из Коннектикута, и сенатор Марша Блэкберн, республиканка из Теннесси, направлен на защиту несовершеннолетних от вредных изображений, сексуальной эксплуатации, издевательств и таргетированной рекламы.

В соответствии с предлагаемым законодательством, социальные сети также должны будут ежегодно выявлять риски для несовершеннолетних в онлайн пространстве.

Ранее сенаторы США Эми Клобучар, демократ, и Синтия Ламмис, республиканка, разработали законопроект для борьбы с зависимостью от таких социальных сетей, как Facebook или Twitter.