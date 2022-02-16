Москва, , 17:12 — REGNUM Министерство спорта России и Российский Футбольный Союз (РФС) согласовали новый формат лимита на легионеров в Тинькофф Российской Премьер-лиги. Изменения вступят в силу с сезона 2022/23.

Футбол. РПЛ Андрей Пронин © ИА REGNUM

Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», согласно новому лимиту, в заявке клуба на сезон не может находиться более тринадцати легионеров и менее двенадцати российский игроков. При этом четыре из двенадцати российских футболистов должны быть воспитанниками клуба. Также одновременно на поле может находиться максимум восемь легионеров.

После восемнадцати туров Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 санкт-петербургский «Зенит» с одиннадцатью победами и 38-ю очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата. Второе, третье и четвертое места соответственно занимают «Динамо», ЦСКА и «Краснодар».