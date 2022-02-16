Москва, , 17:11 — REGNUM Российские подростки хорошо переносят вакцинацию препаратом «Спутник М». Об этом 16 февраля сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Михаил Мурашко

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На заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с ковидом министр рассказал, что вакцинация подростков в стране началась и к настоящему времени привиты свыше 60 тыс. юных пациентов.

«Мы видим, что переносится вакцина хорошо», — рассказал участникам заседания Мурашко.

Он также призвал взрослых граждан пройти ревакцинацию.