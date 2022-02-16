Симферополь, , 17:11 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП, в котором погибла пожилая женщина, сообщили 16 февраля в пресс-службе Следственного комитета России.

Александр Бастрыкин Sledcom.ru

По версии следствия, 14 февраля в Симферополе водитель автомобиля BMW сбил пожилую женщину-пешехода и скрылся с места аварии. Позже пострадавшая скончалась в больнице.

«В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства происшествия. Проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъят автомобиль марки BMW. Указанный автомобиль осмотрен с применением криминалистической техники. В ближайшее время планируется проведение автотехнической, судебно-медицинской, биологической и генетической экспертиз», — говорится в сообщении.

Результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о возможной причастности к ДТП депутата Госсовета Крыма. На данный момент в крымском отделении «Единой России» заявили о приостановлении членства депутата в партии. В Госсовете Крыма сообщили, что «шокированы» информацией. Также в парламенте региона сообщили о возбуждении уголовного дела и «собственной версии» происшествия у самого депутата. Между тем, пока официальной информации от самих правоохранителей и следователей региона не поступало.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госсовете Крыма шокированы ДТП с участием депутата