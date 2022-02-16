Курган, 16 февраля, 2022, 17:10 — ИА Регнум. В Кургане организована проверка по сообщению о высадке школьницы на трассе из рейсового автобуса №307. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Автобус за горой снега даже не видно

Об этом местным СМИ сообщила мать девочки. Автобус №307 является единственным общественным транспортом, что заходит в Затобольный посёлок. Но водитель, по словам матери, отказался заезжать туда. Девочку он высадил на трассе, в неблагоприятные погодные условия. Ребёнок шёл домой вдоль снежных завалов домой несколько километров.

В пресс-службе администрации Кургана заявили, что отсмотрены записи с камер видеонаблюдения, установленных в автобусе. Водитель сообщил ребёнку, что в Затобольный автобус заедет, следуя со станции Утяк в город и девочка вышла сама.

В ходе проверки следствие даст объективную юридическую оценку произошедшего и тогда будет принято процессуальное решение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, школьникам из посёлка Введенское Курганской области с января 2022 года, чтобы доехать до школы, утром приходится преодолевать три километра до остановки по морозу, в темноте и по трассе.