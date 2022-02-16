Москва, , 17:08 — REGNUM Пенсии военных пенсионеров будут проиндексированы выше уровня инфляции 2021 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

Изначально предполагалось, что в 2022 году пенсии военных будут повышены с 1 октября на 4%, однако это значение оказалось вдвое ниже фактической инфляции, которая по итогам 2021 года составила 8,4%.

«Принятое решение позволит проиндексировать выше уровня инфляции прошлого года пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц, в том числе служивших в органах внутренних дел, Росгвардии, МЧС и других силовых структурах», — сказал Володин.

Закон касается около 2,6 млн человек — их пенсии будут пересчитаны с 1 января 2022 года.

Соответствующее поручение было дано президентом РФ Владимиром Путиным.

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