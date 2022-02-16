Москва, 16 февраля, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Пенсии военных пенсионеров будут проиндексированы выше уровня инфляции 2021 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

Изначально предполагалось, что в 2022 году пенсии военных будут повышены с 1 октября на 4%, однако это значение оказалось вдвое ниже фактической инфляции, которая по итогам 2021 года составила 8,4%.

«Принятое решение позволит проиндексировать выше уровня инфляции прошлого года пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц, в том числе служивших в органах внутренних дел, Росгвардии, МЧС и других силовых структурах», — сказал Володин.

Закон касается около 2,6 млн человек — их пенсии будут пересчитаны с 1 января 2022 года.

Соответствующее поручение было дано президентом РФ Владимиром Путиным.