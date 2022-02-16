София, 16 февраля, 2022, 17:06 — ИА Регнум. Болгарские ученые разработали новый прибор, позволяющий определять степень радиации в отельных модулях Международной космической станции. Об этом 16 февраля сообщает БНР.

МКС

Соответствующая установка будет отправлена на МКС уже 19 февраля с одного из американских космодромов. Согласно официальной информации, прибор, получивший кодовое наименование Liulin-SET, создан и финансирован по специальному заказу компании Space Environment Tech (США).

Функциональные свойства Liulin-SET держатся в секрете. Предполагается, что соответствующая машина пройдет практические испытания на японском блоке МКС.