Вашингтон, 16 февраля, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Частная тюремная компания запустит в тестовом режиме экспериментальную программу в США, в рамках которой сотни нелегальных мигрантов будут помещены под домашний арест, сообщает 16 февраля Reuters со ссылкой на министерство внутренней безопасности США (МНБ).

U.S. Customs and Border Protection Мигранты в США

По мнению критиков данная программа является очередным способом коммерческого содержания нелегалов под стражей.

Компания BI Incorporated, принадлежащая тюремной компании GEO Group, откроет так называемую пилотную программу домашнего комендантского часа. Иммигранты, участвующие в программе, будут находиться в местах своего проживания в США в течение 12 часов ежедневно в ожидании судебных слушаний.

Иммигранты, как правило, должны будут оставаться в своих домах с 20:00 вечера до 8 утра.

Напомним, что сотни тысяч иностранных граждан каждый год пытаются добраться до США через территорию Мексики. В 2021 году сотрудники силовых структур Мексики совместно с сотрудниками миграционной службы задержали более 250 тысяч иностранцев, из них пришлось депортировать около 100 тысяч человек.