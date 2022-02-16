Москва, 16 февраля, 2022, 17:11 — ИА Регнум. Объявлена стоимость организации дня рождения популярной телеведущей Анастасии Ивлеевой. Соответствующую информацию опубликовало издание StarHit 16 февраля.

Настя Ивлеева

Будущий праздник обойдётся девушке в несколько млн рублей. Ожидается, что среди гостей торжества окажутся Эльдар Джарахов, Ксения Собчак, Максим Галкин и другие знаменитости.

Напомним, что Анастасия Ивлеева прославилась благодаря участию в программе «Орёл и решка». В настоящее время телеведущая занимается производством авторских шоу на YouTube.