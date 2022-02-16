Москва, , 17:02 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, уточняющий полномочия президента РФ в сфере охраны государственных объектов, передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

К полномочиям главы государства относится определение порядка охраны важных государственных объектов, специальных грузов, сооружений на коммуникациях, подлежащих охране войсками национальной гвардии.

Также в его полномочиях — учреждение флага кораблей, катеров и судов войск национальной гвардии, вымпела кораблей и катеров войск национальной гвардии и утверждение их описаний и рисунков.

Прописывается, что президент РФ учреждает геральдический знак — эмблему, знамя и флаг войск национальной гвардии, флаг уполномоченного федерального органа исполнительной власти, флаг руководителя уполномоченного федерального органа исполнительной власти, знамена территориальных органов уполномоченного федерального органа исполнительной власти и утверждает положения о них, их описание и рисунки.

Сейчас российский лидер утверждает устав войск национальной гвардии, знамя и флаг войск национальной гвардии, положения о них, их описания и рисунки.

Президентом РФ избран Владимир Путин.

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