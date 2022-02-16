Москва, 16 февраля, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Начался приём заявок экспертов XIX сезона всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Старт заявочной кампании был дан в рамках пресс-конференции в среду, 16 февраля. Участники мероприятия также обсудили планы экспертного сообщества конкурса на 2022 год.

Дарья Драй, ИА REGNUM Флеш-моб на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

Старт XIX всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» был дан 10 февраля в Доме Российского исторического общества в рамках круглого стола, посвящённого Году культурного наследия народов России. Данная тематика стала основной для проекта в нынешнем сезоне.

В пресс-конференции, посвященной старту заявочной кампании экспертов, приняла участие Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, третий год возглавляющая Экспертный совет всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия». Она отметила, что с каждым годом в оценке проектов принимает участие все большее количество специалистов: «Исходя из многолетнего опыта, у нас есть все основания ожидать увеличения количества конкурсантов в новом сезоне. В объявленный Президентом Российской Федерации Год культурного наследия народов России именно данная тематика стала основной для Конкурса. Она отражена в целом ряде новых номинаций проекта — «Культурное наследие моей страны», «Моё ремесло» и наша специальная номинация для детей до 13 лет «Детские народные сказки». Потому мы особенно ждем специалистов в области культуры, истории и этнографии».

В новом сезоне экспертам предстоит провести экспертизу проектов, направленных на решение вопросов социально-экономического развития российских территорий, представленных в 17 тематических номинациях. Полный список доступен на официальном сайте конкурса.

Заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов рассказал:«Номинации проекта ежегодно меняются в соответствии с актуальной повесткой внутренней государственной политики и запросами общества. Совместно с партнерами, сообществом выпускников и экспертов обновляется Положение о Конкурсе. В новом сезоне список номинаций обновился сразу на треть».

Он также отметил взаимодействие Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» с другими проектами платформы: «В прошлом году экспертами очного этапа номинации «Цифровая среда для повышения качества жизни граждан в регионах» стали представители конкурса «Цифровой прорыв», в оценке проектов номинации «Моя гостеприимная Россия» приняли участие организаторы и победители конкурса «Мастера гостеприимства». В ряде номинаций экспертами выступали также победители и финалисты проектов «Лидеры России» и «Флагманы образования». Уверены, что подобная практика найдет свое продолжение и в нынешнем сезоне».

Реализация всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» проходит при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Григорий Гуров рассказал, что «в прошлом сезоне, основной тематической линией которого стали наука, технологии и космос, большинство экспертов конкурса являлись представителями высшей школы. Преподаватели, научные сотрудники и представители административного корпуса вузов со всей страны принимали участие в оценке проектов на всех этапах его проведения».

Он также пригласил коллег присоединиться к оценке конкурсантов и в нынешнем сезоне.

В прошлом сезоне 2810 человек из 85 регионов России и 3 иностранных государств — Беларуси, Казахстана и Литвы, направили свои заявки на участие в конкурсе в качестве экспертов. Из них 2 252 специалиста смогли успешно пройти обучение с последующим квалификационным тестированием и приступить к оценке проектов.

Руководитель конкурса «Моя страна — моя Россия», доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО, проректор РГГУ Лариса Пастухова поделилась нововведениями, ожидающими экспертное сообщество в нынешнем сезоне: «Многие эксперты конкурса работают с нами на протяжении долгих лет, включаясь не только в оценку заявок участников, но и развитие сообщества проекта. Они погружены в специфику конкурса, знают его особенности и зачастую сами предлагают нововведения в части его реализации. В нынешнем сезоне мы решили оптимизировать для них систему сбора заявок — экспертам, ранее принимавшим участие в оценке проектов, больше не нужно проходить квалификационное тестирование — достаточно лишь подтвердить в личном кабинете на сайте свое желание продолжать нашу совместную работу. Это важно сделать в период заявочной кампании, которая завершается для экспертов 11 апреля, а для участников — 24 апреля».

В 2022 году Конкурс для экспертов пройдет в четыре этапа:

• Первый — с 16 февраля по 11 апреля 2022 года. В течение этого периода будущие эксперты смогут подать свои заявки на сайте конкурса.

• С 12 по 17 апреля пройдет дистанционное обучение.

• В период с 18 по 21 апреля новые эксперты смогут сдать квалификационное тестирование.

• С 21 по 24 апреля пройдет конкурсный отбор экспертов. Кандидаты, успешно прошедшие отбор, смогут приступить к экспертизе заявок участников.

«Ставший традиционным конкурс создал механизм реализации самых смелых проектов молодых людей, которые будут определять будущее России. Отрадно, что Роспатент ежегодно активно подключается к конкурсу. Номинация «Интеллектуальная собственность моей страны» тесно связана с технологическим прорывом, инновационным развитием, новыми цифровыми технологиями, повышением качества жизни наших соотечественников. В этом году мы ожидаем проектов, реализация которых в будущем будет содействовать повышению качества жизни российских граждан, динамичному развитию экономики и укреплению позиций России в мировом сообществе, в том числе путем цифровой трансформации российских регионов», — отметил заместитель руководителя Роспатента Юрий Зубов, принявший участие в пресс-конференции. Федеральная служба по интеллектуальной собственности является одним из традиционных партнёров конкурса «Моя страна — моя Россия».

«На протяжении многих лет АФК «Система» реализует социальные проекты в образовательной среде для молодых и талантливых ребят по всей стране. В этом отношении наши цели со Всероссийским конкурсом «Моя страна — моя Россия» полностью комплиментарны. Проект ежегодно выявляет имена активных молодых людей из всех регионов страны, предлагающих собственные решения в области науки, образования, медицины, социальной сферы. Наша деятельность также распространена во всей стране. В 2022 году АФК «Система» планирует поддерживать авторов лучших проектов — участников Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия». Предоставлять ценные призы, стажировки и возможность трудоустройства в компании.», — рассказала вице-президент по управлению персоналом АФК «Система», победитель конкурса управленцев «Лидеры России» Светлана Матвеева.

Одним из ключевых партнеров конкурса также является Российская академия образования.

«Суммарно в номинациях, поддерживаемых Академией, в прошлом году приняли участие более 20 тысяч человек. Это не просто цифра, за ней — инициативы неравнодушных молодых граждан нашей страны. Их дела направлены на важнейшие смыслы общества: патриотизм, традиционные семейные ценности, образование и науку. Особенно отрадно, что номинация, которую поддерживает РАО, — «Моя педагогическая инициатива» — оказалась одной из самых массовых. Для нас это доказательство того, что образование сегодня — это современная, развивающаяся система воспитания и обучения гармоничной личности, способной к созиданию и обогащению культурного наследия нашей страны. Это одновременно и внимание к профессии педагога, престиж которой, как мы видим, постепенно растет. Мы наконец-то уходим от понятия «образовательная услуга» и приходим к тому, что учитель — это миссия, служение во благо страны», — сказала руководитель центра развития образования РАО Екатерина Уба.

Подробная информация о конкурсе, регистрация участников и экспертов доступны на сайте проекта.

Как ра9нее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Моя страна — моя Россия» президентской платформы «Россия — страна возможностей» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».