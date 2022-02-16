Париж, , 17:02 — REGNUM 19-летний фланговый атакующий защитник лиссабонского «Спортинга» и сборной Португалии по футболу Нуну Мендеш, выступающий в текущем сезоне за «Пари Сен-Жермен» на права аренды, станет полноценным игроком парижского клуба.

ПСЖ Psg.fr

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте, руководство «ПСЖ» планирует выкупить португальского защитника за 40 миллионов евро. Аренда 19-летнего футболиста обошлась парижскому клубу в 7 миллионов евро.

В текущем сезоне Нуну Мендеш принял участие в пятнадцати турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился одной результативной передачей. В остальных турнирах защитник также отдал одну голевую передачу в девяти матчах.

Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает воспитанника «Спортинга» в 40 миллионов евро. Соглашение футболиста с португальским клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.