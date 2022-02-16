Минск, 16 февраля, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Александр Лукашенко, заявивший 4 февраля в интервью Владимиру Соловьёву в контексте перспектив расширения Союзного государства России и Белоруссии о том, что «Армении деваться некуда» и что эта постсоветская республика якобы никому не нужна, не говорил «о том, что кто-то кого-то заставляет вступить в какое-то интеграционное объединение». Такое мнение 16 февраля на пресс-конференции в Минске высказал глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

Nina Zambrano Díaz Владимир Макей

«Я не понимаю вообще, почему речь идёт о каком-то дипломатическом скандале», — сказал глава белорусской дипломатии, отвечая на вопрос журналиста о последствиях заявлений Лукашенко.

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«Этому вопросу было уделено гипертрофированное внимание какое-то среди определенных политических сил Армении», — сказал Макей, посоветовав посмотреть полностью интервью Лукашенко корреспонденту российского ВГТРК.

Напомним, февральское интервью Лукашенко спровоцировало серию скандалов, в том числе дипломатических. В частности, официальный Ереван заявил, что «самобытные геополитические анализы» Лукашенко не имеют никакого отношения к армянской внешней политике и предназначены для белорусской внутриполитической повестки.