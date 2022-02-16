Санкт-Петербург, , 17:07 — REGNUM Действовавший в Петербурге с 21 января запрет на проведение профилактических медицинских осмотров, медосмотров детей, плановую амбулаторную медпомощь взрослому населению, на проведение диспансеризации на базе медицинских учреждений отменяется с 21 февраля. Об этом 16 февраля сообщили в городском комитете по здравоохранению.

Регистратура в поликлинике Дарья Драй © ИА REGNUM

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Решение о возвращении в обычный режим работы поликлиник и больниц было принято Главным санитарным врачом по Санкт-Петербургу Наталией Башкетовой в связи со стабилизацией заболеваемости коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге.

«Показатель заболеваемости на 6-й неделе снизился на 4,0% по сравнению предыдущей 5-й неделей 2022», — говорится в тексте постановления главного санитарного врача Петербурга.

В региональном отделении Роспотребнадзора приняли решение отменить действие ранее принятых ограничений в работе взрослых и детских медицинских учреждений с 21 февраля.

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