Ташкент, , 17:02 — REGNUM Спецслужбы Узбекистана задержали и доставили в республику члена террористической организации ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает пресс-служба СГБ Узбекистана.

Задержанный Roma Yandolin

Сообщается, что уроженец Хивы 1969 года рождения и его сын 1994 года рождения в период пребывания на заработках на территории России с 2009 года по 2015 год посредством социальных сетей попали под влияние вербовщиков международных террористических организаций.

«В результате в сентябре 2015 года отец и сын в целях скрытия своих личностей оформили поддельные паспорта Республики Таджикистан и через Турцию выехали в Сирию с последующим примыканием к международной террористической организации ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), где принимали участие в боевых действиях», — говорится в сообщении.

Позже отец выехал из Сирии в одну из стран СНГ для совершения подрывных действий.

«Следует отметить, что при задержании он оказал активное сопротивление, и в дальнейшем выяснилось, что он не отказался от намерений по совершению «джихада», — отмечает ведомство.

Сообщается, что в настоящее время ведутся следственные действия в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении задержанного по соответствующим статьям УК. Также его сын объявлен в розыск.

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