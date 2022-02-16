Минск, 16 февраля, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Министру иностранных дел Белоруссии нравятся заявления русофоба и давнего критика Александра Лукашенко — политэмигранта Зенона Позняка. Об этом 16 февраля на пресс-конференции в Минске заявил глава министерства Владимир Макей.

Bundesministerium für Europa Владимир Макей

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В ходе пресс-конференции в государственном «Белпрессцентре» глава МИД Белоруссии заявил, что официальный Минск не будет вести «никакого диалога» с оппозицией, которая, по словам Макея, «проводит откровенную антигосударственную политику». Выражается такая политика, по словам чиновника, в призывах к санкциям.

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По словам Макея, с такими представителями белорусского гражданского общества официальный Минск диалога ввести не будет. Более того: чиновник заявил, что кто является гражданским обществом — это будет решать политическое руководство постсоветской республики, и по этому вопросу готовится соответствующий законодательный акт.

«Я согласен здесь с Зеноном Позняком, который говорит, что страшно далеки они от народа. В последнее время мне нравятся заявления этого политика», — сказал глава МИД Белоруссии, критикуя призывающих к санкциям националистов в политэмиграции.